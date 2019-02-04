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      Наличный курс валют 4 февраля: гривна продолжает ощутимо дорожать

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      Наличный курс валют на сегодня 04.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 4 февраля в Украине / bullionstar.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 4 февраля на наличном рынке продолжил укрепляться – обе ключевые мировые валюты потеряли в цене более 10 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем.

      Евро 4 февраля покупали за 31,19 гривны (-12 копеек по сравнению с пятницей), а продавали – по 31,61 гривны (-14 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар потерял в цене в понедельник 10 копеек – покупали его за 27,31 гривны, а продавали – по 27,56 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 4 февраля доллар подешевел на 17 копеек и стоил 27,57 грн. Евро же потерял в цене 24 копейки и упал до 31,62 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Источник: 24 канал
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