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      Наличный курс валют 4 февраля: доллар и евро подешевели впервые за полторы недели

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      Наличный курс валют 4 февраля в Украине / pexels.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 4 февраля на наличном рынке продемонстрировал укрепление. Иностранная валюта потеряла более 10 копеек.

      Доллар во вторник покупали по 24,75 гривны (на 11 копеек дешевле по сравнению с понедельником), а продавали по 25 гривен (-13 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро также подешевел – его покупали за 27,30 гривны (-13 копеек по сравнению с понедельником), а продавали по 27,69 гривны (-14 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 4 февраля такой:

      • доллар – 24,75 гривны (покупка) и 24,85 гривны (продажа);
      • евро – 27,35 гривны (покупка) и 27,50 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 4 февраля доллар подорожал еще на 5 копеек, его цена выросла до 25,08 гривны. Евро прибавил в цене 9 копеек и стоил 27,75 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил дороже всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально: Коронавирус может стать для мировой экономики опаснее, чем кризис в 2008 году, – Moody's

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
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