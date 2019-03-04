Наличный курс валют 4 марта: гривна продолжает расти на глазах

Курс гривны относительно евро и доллара 4 марта на наличном рынке вырос еще на несколько копеек: евро потерял 8 копеек, а "зеленый" – 3 копейки.

Евро в понедельник потерял сразу 8 копеек – покупали его по 30,30 гривны, а продавали – по 30,68 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар вместе с тем подешевел 4 марта только на 3 копейки – покупали его по 26,73 гривны, а продавали – по 26,95 гривны.

По курсу валют от НБУ 4 марта доллар не изменился и стоил 26,86 грн. Евро потерял в цене 8 копеек и стоил 30,58 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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