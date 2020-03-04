Наличный курс валют 4 марта: гривна приостановила свое падение

Курс гривны относительно евро 4 марта на наличном рынке, в отличие от двух предыдущих дней, почти не изменился, а по отношению к доллару даже укрепился на несколько копеек.

Иностранная валюта начала резко дорожать еще с начала недели, зато в среду гривна отыграла несколько копеек. В частности, доллар покупали по 24,67 гривны (-5 копеек по сравнению со вторником), а продавали по 24,94 гривен (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в среду покупали за 27,39 гривны (+3 копейки), а продавали по 27,82 гривны (-1 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 4 марта такой:

доллар – 24,70 гривны (покупка) и 24,80 гривны (продажа)

евро – 27,50 гривны (покупка) и 27,65 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 4 марта доллар подорожал на 13 копеек и стоил 24,94 гривны. Евро прибавил в цене 9 копеек и стоил 27,69 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала