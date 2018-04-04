Наличный курс валют 4 апреля: евро немного подешевел

Курс гривны относительно евро и доллара 4 апреля на наличном рынке продолжал укрепляться, однако если американская валюта потеряла несколько копеек, то европейская просела ощутимее.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 4 апреля по 31,88 гривны (-8 копеек по сравнению со вторником), а продавали по 32,45 гривны (- 9 копеек).

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Доллар покупали на копейку дешевле, чем во вторник – ровно по 26 гривен, а продавали на 4 копейки дешевле, чем день назад – по 26,31 гривны.

По курсу валют от НБУ 4 апреля доллар подорожал на 16 копеек и стоил 26,32 грн. А евро за сутки прибавил в цене 17 копеек, поднявшись до отметки 32,40 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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