Наличный курс валют 4 апреля: евро и доллар подешевели еще больше

Курс гривны относительно евро и доллара 4 апреля на наличном рынке укрепился еще больше. После первого тура выборов гривна стабильно растет.

Евро в четверг покупали по 30,10 грн (на 9 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 30,54 грн (-11 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар покупали по 26,84 грн, а продавали по 27,10 грн (на 10 копеек дешевле по сравнению со средой).

По курсу валют от НБУ 4 апреля доллар подорожал на 11 копеек и стоил 27,08 грн. Евро подорожал более значительно, на 34 копейки – до отметки 30,45 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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