Наличный курс валют 4 июня: евро начал дорожать

Курс гривны относительно евро 4 июня на наличном рынке снизился на несколько копеек, а вот курс доллара остается стабильным в течение последней недели.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали на 4 копейки дороже, чем в конце прошлой недели – по 30,18 гривны, а продавали на копейку дороже, чем 1 июня – по 30,67 гривны.

Читайте также: Ждать ли Украине экономического кризиса в 2019-м: объяснение экономиста

Кур доллара по сравнению с пятницей не изменился – покупали "зеленый" по 25,87 гривны, а продавали – по 26,11 гривны.

По курсу валют от НБУ 4 июня доллар подешевел на 1 копейку и стоил 26,11 грн. Евро же потерял в цене 9 копеек и стоил 30,47 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: НБУ оштрафовал крупный французский банк