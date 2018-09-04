Наличный курс валют 4 сентября: доллар и евро дальше ползут вверх

Курс гривны относительно евро и доллара 4 сентября на наличном рынке продолжает падать. Обе валюты прибавили в цене по несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 32,54 грн (на 4 копейки дороже, чем в понедельник), а продавали по 33,10 грн (+4 копейки).

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Доллар покупали по 28,19 грн (+7 копеек), а продавали по 28,48 грн (+7 копеек).

По курсу валют от НБУ 4 сентября доллар подорожал на 14 копеек, и его цена составила 28,38 грн. Евро зато прибавил в цене всего 3 копейки и стоил 32,94 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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