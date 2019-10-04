Наличный курс валют 4 ноября: гривна немного укрепилась

Курс гривны относительно евро и доллара 4 октября на наличном рынке несущественно поднялся и восстанавливается после стремительного падения.

Доллар покупали за 24,64 грн, (на 10 копеек дешевле, чем в четверг), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,13 (-12 копеек).

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Евро покупали за 26,93 грн (-4 копейки), а продавали по 27,56 грн (-10 копеек).

По курсу валют от НБУ 4 октября доллар подорожал на 2 копейки и стоил 24,88 грн. Евро подорожал на 8 копеек и стоил 27,24 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Однако в течение последней недели наблюдалось существенное падение курса гривны как по отношению к доллару, так и по отношению к евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.