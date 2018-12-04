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      Наличный курс валют 4 декабря: евро и доллар упали еще на несколько копеек

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      Наличный курс валют на сегодня 4 декабря 2018: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 4 декабря в Украине / razor-forex.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 4 декабря на наличном рынке продолжает потихоньку укрепляться после падения на фоне новостей о военном положении.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро во вторник покупали по 31,75 грн (так же, как и накануне), а продавали по 32,20 грн (на 4 копейки дешевле, чем в понедельник).

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      Доллар покупали по 27,99 грн (-5 копеек), а продавали по 28,23 грн (-6 копеек).

      По курсу валют от НБУ 4 декабря доллар подешевел на 5 копеек и стоил 28,17 грн. Евро же потерял в цене 14 копеек и упал до отметки 31,92 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца больше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 канал
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