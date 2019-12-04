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      Наличный курс валют 4 декабря: евро дорожает второй день подряд

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      Наличный курс валют 4 декабря в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 4 декабря на наличном рынке продолжил постепенно снижаться, а вот относительно доллара вырос еще на несколько копеек.

      Доллар в среду подешевел на 2 копейки – покупали его за 23,80 гривны, а продавали по 24,02 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Рекордно низкий курс доллара: подводные камни для украинцев

      Евро покупали за 26,28 гривны (+3 копейки), а продавали по 26,62 гривны (+1 копейка).

      По курсу валют от НБУ 4 декабря доллар подешевел на копейку и стоил 23,95 гривны. Евро же подорожал на 9 копеек и стоил 26,50 гривни.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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