Наличный курс валют 5 февраля: доллар и евро существенно упали

Курс гривны относительно евро и доллара 5 февраля на наличном рынке укрепился более чем на 20 копеек.

Евро во вторник покупали по 30,92 грн, что на целых 27 копеек дешевле, чем в понедельник, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали европейскую валюту по 31,39 грн (-21 копейка).

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Доллар покупали по 27,09 грн (на 22 копейки дешевле, чем в понедельник), а продавали по 27,37 грн (-19 копеек).

По курсу валют от НБУ 5 февраля доллар подешевел еще на 15 копеек и стоил 27,42 грн. Евро потерял в цене более существенно, 23 копейки и упал в 31,39 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевлевсего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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