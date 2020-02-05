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      Наличный курс валют 5 февраля: гривна второй день подряд ощутимо дорожает

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      Наличный курс валют 5 февраля в Украине / isorepublic.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 5 февраля на наличном рынке, как и день назад, существенно вырос – американская валюта подешевела на 17 копеек, а европейская – на 25.

      Доллар в среду подешевел на 17 копеек – покупали его за 24,58 гривны, а продавали по 24,83 гривен, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро также подешевел сразу на 25 копеек – его покупали за 27,05 гривны, а продавали по 27,44 гривны.

      Наличный курс валют в Киеве 5 февраля такой:

      • доллар – 24,65 гривны (покупка) и 24,75 гривны (продажа);
      • евро – 27,20 гривны (покупка) и 27,35 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 5 февраля доллар подешевел на 20 копеек, его цена упала до 24,85 гривны. Евро потерял в цене 30 копеек и стоил 27,45 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро Валюта
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