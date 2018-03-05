Наличный курс валют 5 марта: доллар незначительно упал

Курс гривны относительно евро 5 марта на наличном рынке несколько ухудшился. А вот доллар наоборот упал на несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 5 марта покупали за 32,42 грн (+6 копеек по сравнению с пятницей), а продавали за 33,02 грн (на 8 копеек дороже).

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Доллар на наличном рынке в понедельник покупали за 26,43 грн (на 4 копейки дешевле, чем в пятницу), а продавали за 26,74 грн (-6 копеек).

По курсу валют от НБУ 5 марта доллар потерял в цене еще 13 копеек и стоил 26,53 грн. Евро подорожал на 22 копейки – до 32,67 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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