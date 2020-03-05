Наличный курс валют 5 марта: гривна снова дорожает

Курс гривны относительно евро и доллара 5 марта на наличном рынке после многодневного проседания снова начал укрепляться.

Иностранная валюта, после резкого подорожания в начале недели, начала проседать. В частности, доллар в четверг покупали уже за 24,53 гривны (-14 копеек по сравнению со средой), а продавали по 24,80 гривен (-13 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в четверг покупали за 27,27 гривны (-12 копеек), а продавали по 27,69 гривны (-13 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 5 марта такой:

доллар – 24,55 гривны (покупка) и 24,65 гривны (продажа)

евро – 27,35 гривны (покупка) и 27,50 гривны (продажа).

Согласно курсу валют НБУ 5 марта доллар подешевел на 5 копеек и стоил 24,89 гривны. Евро прибавил в цене 1 копейку и стоил 27,70 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала