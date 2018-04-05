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Наличный курс валют 5 апреля: доллар и евро традиционно дешевеют в преддверии праздников

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Наличный курс валют 5 апреля в Украине
Наличный курс валют 5 апреля в Украине / i-c-g.com.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 5 апреля на наличном рынке, как и в предыдущие дни накануне Пасхальных праздников, достаточно ощутимо окреп.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 5 апреля покупали за 31,73 гривны (-15 копеек по сравнению со средой), а продавали – по 32,32 гривны (-13 копеек).

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Доллар покупали в четверг за 25,88 гривны – это на 12 копеек дешевле, чем день назад; продавали "зеленый" по 26,20 гривны, на 11 копеек дешевле, чем в среду.

Согласно курсу валют от НБУ 5 апреля доллар подешевел на 6 копеек и стоил 26,26 грн. А евро за сутки потерял в цене 16 копеек, опустившись до отметки 32,24 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар-Гривна Доллар Гривна Валюта евро
Источник: 24 Канал
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