Наличный курс валют 5 апреля: гривна продолжает существенно дорожать

Курс гривны относительно евро и доллара 5 апреля на наличном рынке ощутимо укрепился. При этом евро пересек психологическую отметку – покупали его дешевле чем за 30 гривен.

Евро в пятницу ощутимо подешевел, как свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 29,92 гривны (-18 копеек), а продавали – по 30,39 гривны (-15 копеек)

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Доллар в последний рабочий день недели покупали по 26,68 гривны (-16 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 26,98 гривны (-12 копеек).

По курсу валют от НБУ 5 апреля доллар подешевел на 6 копеек и стоил 27,02 грн. Евро упал еще больше, на 14 копеек – к отметке 30,31 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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