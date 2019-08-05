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      Наличный курс валют 5 августа: доллар подорожал сразу на 20 копеек

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 5 августа 2019
      Наличный курс валют 5 августа в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 5 августа на наличном рынке продолжил проседать, возвращаясь к значениям середины июля.

      Доллар в понедельник прибавил в цене 20 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали "зеленый" по 25,52 гривни, а продавали – по 25,86 гривны.

      Читайте также: Почему падает доллар и что будет дальше: объяснения экономистов

      Евро еще существеннее подорожал - на 33 копейки. Покупали его по 28,32 гривны, а продавали - по 28,84 гривны.

      По курсу валют от НБУ 5 августа доллар подорожал на 19 копеек и стоил 25,54 грн. Евро подорожал на 38 копеек и стоил 28,36 грн.

      Отметим, наиболее дорого в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Курс доллара в августе: будет меньше 25

      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту - провоцирует спрос, а значит - и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

       

      blog_ava
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      8 августа
      409
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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