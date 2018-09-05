Наличный курс валют 5 сентября: гривна наконец начала дорожать

Курс гривны относительно евро и доллара 5 сентября на наличном рынке после продолжительного падения начал расти, правда, всего на несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 5 сентября подешевел на 5 копеек – покупали его по 32,48 гривны, а продавали – по 33,04 гривны.

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Доллар покупали в среду по 28,18 гривны (на копейку дешевле, чем день назад), а продавали – по 28,46 гривны (-2 копейки).

По курсу валют от НБУ 5 сентября доллар подорожал на 11 копеек, и его цена составила 28,49 грн. Евро не изменил стоимости и стоил 32,94 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение – в конце мая его покупали за 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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