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      Наличный курс валют 5 ноября: евро и доллар упали

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      Наличный курс валют на сегодня 05.11.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 5 ноября в Украине / glavred.info

      Курс гривны относительно доллара и евро 5 ноября на наличном рынке снова укрепился. Доллар потерял 6 копеек, а евро – около 10.

      Доллар во вторник покупали за 24,61 гривны (на 5 копеек дешевле, чем в понедельник), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 24,86 гривны (тоже -6 копеек).

      Актуально: Кабмин представил проект госбюджета-2020 ко второму чтению: основные цифры

      Евро покупали за 27,29 гривны (-9 копеек), а продавали по 27,69 гривны (-11 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 5 ноября доллар подорожал на 5 копеек и стоил 24,80 грн. Евро прибавил в цене 11 копеек и стоил 27,67 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Важно: В бюджете-2020 учли интересы кредиторов, а не людей: мнение эксперта

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Валюта Евро Гривна Курсы валют
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