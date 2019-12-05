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      Наличный курс валют 5 декабря: доллар и евро снова синхронно подешевели

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      Наличный курс валют 5 декабря в Украине / 24 Канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 5 декабря на наличном рынке вырос на 5-7 копеек, причем евро подешевел после нескольких дней роста.

      Доллар в четверг покупали за 23,73 гривны (на 7 копеек дешевле, чем в среду), а продавали за 23,96 гривны (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Цены на топливо должны упасть

      Евро покупали по 26,22 гривны (-5 копеек), а продавали по 26,58 гривны (-4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 5 декабря доллар подешевел на 2 копейки и стоил 23,93 гривны. Евро же подорожал на копейку и стоил 26,51 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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