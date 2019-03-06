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      Наличный курс валютам 6 марта: евро и доллар синхронно обвалились

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      Наличный курс валют на сегодня 06.03.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 6 марта в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 6 марта на наличном рынке продолжил существенно расти. Так, евро впервые с лета 2018 покупали менее чем за 30 гривен.

      Евро покупали в четверг по 29,84 гривны (-30 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 30,30 гривны (-22 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар 6 марта покупали по 26,41 гривны – это сразу на 21 копейки дешевле, чем день назад. Продавали "зеленый" по 26,69 гривны (-16 копеек).

      По курсу валют от НБУ 6 марта доллар подешевел на 7 копейки и стоил 26,76 грн. Евро потерял в цене сразу 10 копеек и стоил 30,31 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Наиболее дешево американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      blog_ava
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      1986
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Источник: 24 канал
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