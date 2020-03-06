Наличный курс валют 6 марта: евро и доллар снова подскочили

Курс гривны относительно евро и доллара 6 марта на наличном рынке после вчерашнего укрепления снова начал падать.

Доллар в пятницу покупали уже за 24,64 гривны (+11 копеек по сравнению с четвергом), а продавали по 24,95 гривен (+15 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в пятницу покупали за 27,27 гривны (+35 копеек), а продавали по 27,69 гривны (+45 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 5 марта такой:

доллар – 24,70 гривны (покупка) и 24,78 гривны (продажа);

евро – 27,75 гривны (покупка) и 27,90 гривны (продажа).

Согласно курсу валют от НБУ 6 марта доллар подешевел на 15 копеек и стоил 24,74 гривны. Евро потерял в цене 1 копейку и стоил 27,69 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение – курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала