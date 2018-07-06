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00:31, 4 июля
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Наличный курс валют 6 июля: доллар подешевел накануне выходных

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Наличный курс валютам 6 июля в Украине
Наличный курс валютам 6 июля в Украине / biz.nv.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 6 июля на наличном рынке почти не изменился – европейская валюта подорожала на копейку, а вот американская подешевела на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 6 июля подорожал на 1 копейку – покупали его по 30,45 гривни, а продавали – по 30,95 гривны.

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Доллар в пятницу подешевел на 3 копейки – покупали его по 26,10 гривны, а продавали – по 26,36 гривны.

По курсу валют от НБУ 6 июля доллар потерял две копейки, и стоил 26,42 грн. Евро зато прибавил в цене 16 копеек – до 30,94 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
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