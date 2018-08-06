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Наличный курс валют 6 августа: доллар неуклонно растет

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Наличный курс валют 6 августа в Украине
Наличный курс валют 6 августа в Украине / director.by

Курс гривны относительно евро и доллара 6 августа на наличном рынке продолжает падать. Относительно евро гривне еще удается сохранять какую-то стабильность, а вот доллар растет существеннее.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали за 31,26 грн (так же, как и в пятницу), а продавали по 31,86 грн (на 2 копейки дороже, чем в пятницу).

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Доллар покупали за 27,09 грн (+6 копеек), а продавали по 27,46 грн (на 9 копеек дороже по сравнению с пятницей).

Согласно курсу валют от НБУ 6 августа доллар подорожал на 8 копеек – до 27,09 грн. Евро в свою очередь прибавил в цене 3 копейки и стоил 31,40 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины евро Доллар Валюта Доллар-Гривна Гривна Курсы валют
Источник: 24 Канал
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