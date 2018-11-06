Курс гривны относительно евро и доллара 6 ноября на наличном рынке постепенно укрепляется. Евро и доллар во вторник потеряли еще по несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 31,74 грн (на 6 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 32,18 грн (-6 копеек).

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Доллар покупали по 27,89 грн (- 5 копеек), а продавали по 28,12 грн (-5 копеек).

По курсу валют от НБУ 6 ноября доллар подешевел на 11 копеек и стоил 28,02 грн. Евро подешевел существеннее – на 26 копеек, до отметки 31,85 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Сейчас цена доллара потихоньку приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3–33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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