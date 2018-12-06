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      Наличный курс валют 6 декабря: евро и доллар стремительно падают

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      Наличный курс валют на сегодня 6 декабря 2018: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 6 декабря в Украине / futurecurrencyforecast.com

      Курс гривны относительно евро 6 декабря на наличном рынке превысил отметку начала ноября. Доллар также продолжает падать.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 31,49 грн (на 9 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 31,93 (-11 копеек).

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      Доллар покупали по 27,82 грн (-8 копеек), а продавали по 28,05 грн (-8 копеек).

      По курсу валют от НБУ 6 декабря доллар подешевел на 14 копеек и стоил 27,98 грн. Евро же потерял в цене аж 32 копейки и упал до отметки 31,76 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
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