Наличный курс валют 7 февраля: гривна дорожает в преддверии выходных

Курс гривны относительно евро и доллара 7 февраля на наличном рынке продолжил расти, вернувшись к показателям середины января.

Доллар в пятницу снова подешевел – покупали его за 24,38 гривны (-5 копеек), а продавали по 24,63 гривен (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в последний рабочий день недели покупали по 26,66 гривны (-14 копеек), а продавали по 27,10 гривны (-13 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 7 февраля таков:

доллар – 24,45 гривны (покупка) и 24,60 гривны (продажа)

евро – 26,85 гривны (покупка) и 27 гривен (продажа).

По курсу валют от НБУ 7 февраля доллар подешевел на 23 копейки, его цена упала до 24,57 гривны. Евро потерял в цене несколько больше, 28 копеек, и стоил 27 гривен.

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На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу