Наличный курс валют 7 марта доллар продолжает стремительно дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 7 марта на наличном рынке продолжал расти. И если евро потерял в цене лишь несколько копеек, то американская валюта просела ощутимее.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро подешевел незначительно: покупали его по 32,22 гривны (-8 копеек по сравнению с вторником), а продавали по 32,86 (-3 копейки).

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Доллар в среду покупали по 26,05 гривны – это на 20 копеек дешевле, чем 6 марта. Покупали "зеленый" по 26,43 гривны – на 14 копеек дешевле, чем день назад.

По курсу валют от НБУ 7 марта доллар подешевел на 14 копеек и стоил 26,34 грн. Евро же подорожал на 11 копеек – до 32,70 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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