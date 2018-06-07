Наличный курс валют 7 июня: доллар и евро неустанно растут

Курс гривны относительно евро и доллара 7 июня на наличном рынке еще больше ослаб.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг после известия об отставке министра финансов Александра Данилюка покупали на наличном рынке за 30,51 грн, что на целых 19 копеек дороже, чем в среду. Продавали европейскую валюту за 31,01 грн (+20 копеек).

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Доллар покупали за 25,95 грн (+3 копейки), а продавали за 26,18 грн (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 7 июня доллар стоил 26,16 грн – по день назад. Евро же подорожал на 24 копейки и стоил 30,78 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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