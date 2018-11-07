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      Наличный курс валют 7 ноября: доллар продолжает падать

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      Наличный курс валют 7 ноября в Украине
      Наличный курс валют 7 ноября в Украине / insights.abnamro.nl

      Курс гривны к доллару 7 ноября на наличном рынке продолжил укрепляться - за последние две недели "зеленый" подешевел на 20 копеек. Зато евро в среду незначительно подорожал.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 7 ноября прибавил в цене 5 копеек – покупали его по 31,79 гривни, а продавали – по 32,23 гривны.

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      Доллар покупали в среду по 27,84 гривны – на 5 копеек дешевле, чем день назад; продавали "зеленый" по 28,09 гривны – это на 3 копейки меньше, чем во вторник.

      По курсу валют от НБУ 7 ноября доллар подешевел на 7 копеек и стоил 27,95 грн. Евро же вырос в цене на 9 копеек – до отметки 31,94 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара помаленьку приближается к показателю начала года.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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