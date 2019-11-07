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      Наличный курс валют 7 ноября: евро и доллар резко упали

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      Наличный курс валют на сегодня 07.11.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 7 ноября в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 7 ноября на наличном рынке укрепился еще больше. Евро преодолел психологическую отметку – его покупали менее чем за 27 гривен.

      Доллар в четверг покупали за 24,43 гривны (на 10 копеек дешевле, чем в среду), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 24,68 гривны (-9 копеек).

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      Евро покупали по 26,98 гривны (-14 копеек), а продавали по 27,40 гривны (-13 копеек).

      По курсу валют от НБУ 7 ноября доллар подешевел на 6 копеек и стоил 24,65 гривны. Евро потерял в цене 12 копеек и стоил 27,34 гривны

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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