Наличный курс валют 8 января: гривна дешевеет после праздников

Курс гривны относительно евро и доллара 8 января на наличном рынке несколько снизился по сравнению с показателями прошлой недели.

Доллар в среду покупали за 23,67 гривны, что на 22 копейки дороже, чем в пятницу, 3 января. Продавали американскую валюту по 24,10 гривны (+5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро также подешевел. Его покупали за 26,19 гривны (на 15 копеек дороже по сравнению с 3 января), а продавали по 26,79 гривны (-1 копейка).

По курсу валют от НБУ 8 января доллар подешевел на 3 копейки по сравнению с последним рабочим днем, 28 декабря. Американская валюта упала до 23,67 гривны. Евро потерял в цене лишь 1 копейку и стоил 26,39 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.



Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала