20:19
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Наличный курс валют 8 февраля: евро продолжает падать

      14 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 08.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 8 февраля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро 8 февраля на наличном рынке укрепился еще на 2 копейки, зато доллар после затяжного падения начал дорожать.

      Евро в пятницу потерял в цене 2 копейки, свидетельствуют данные сайта  finance.ua. Покупали европейскую валюту по 30,48 гривны, а продавали – по 30,98 гривны.

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар зато прибавил в цене – покупали его по 26,91 гривны (+4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем), а продавали – по 27,22 гривны (+6 копеек).

      По курсу валют от НБУ 8 февраля доллар подешевел на 1 копейку и стоил 26,95 грн. Евро потерял в цене 14 копеек и упал до 30,58 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Что будет с курсом гривны после выборов: объяснение экономиста

      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня
      93733
      Теги: Новости Украины Валюта Доллар Евро Курсы валют Гривна Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: Объяснение экономистов
      сегодня , 20:04 Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: Объяснение экономистов
      Яніна Ткачук 123
      Процессы в нашем сознании, которые трудно описать: 11 полезных слов
      сегодня , 19:01 Процессы в нашем сознании, которые трудно описать: 11 полезных слов
      Наталія Печерська 78
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня , 16:54 Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      103852
      Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 18:01 Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 753
      "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      сегодня , 17:01 "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      Наталія Лебідь 263
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Среди жертв жуткой аварии на Ровенщине был украинский журналист
       6 сентября 2017 , 11:55
      Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья
       30 декабря 2018 , 14:17
      Новые правила парковки усложнят жизнь "евробляхерам"
       1 октября 2018 , 10:03
      Игрок сборной Украины прокомментировал возможность смены клуба
       29 декабря 2018 , 17:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук