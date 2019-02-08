Наличный курс валют 8 февраля: евро продолжает падать

Курс гривны относительно евро 8 февраля на наличном рынке укрепился еще на 2 копейки, зато доллар после затяжного падения начал дорожать.

Евро в пятницу потерял в цене 2 копейки, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали европейскую валюту по 30,48 гривны, а продавали – по 30,98 гривны.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар зато прибавил в цене – покупали его по 26,91 гривны (+4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем), а продавали – по 27,22 гривны (+6 копеек).

По курсу валют от НБУ 8 февраля доллар подешевел на 1 копейку и стоил 26,95 грн. Евро потерял в цене 14 копеек и упал до 30,58 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Что будет с курсом гривны после выборов: объяснение экономиста