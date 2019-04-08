Наличный курс валют 8 апреля: гривна еще больше укрепилась на рынке

Курс гривны относительно евро и доллара 8 апреля на наличном рынке продолжал укрепляться. Эта тенденция сохраняется последних полторы недели – так, начиная с 29 марта, доллар уже потерял почти 50 копеек.

Евро в понедельник покупали по 29,85 гривны (-7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали же европейскую валюту по 30,31 гривны (-8 копеек).

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Доллар также подешевел – покупали его по 26,62 гривны (-6 копеек), а продавали – по 26,90 (-8 копеек).

По курсу валют от НБУ 8 апреля доллар подешевел на 26 копеек и стоил 26,76 грн. Евро упал на 15 копеек – к отметке 30,06 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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