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Наличный курс валют 8 июня: гривна стабилизировалась после недельного падения

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Наличный курс валют 8 июня в Украине
Наличный курс валют 8 июня в Украине / dreamstime.com

Курс гривны относительно евро и доллара 8 июня на наличном рынке наконец-то стабилизировался – относительно европейской валюты гривна потеряла лишь несколько копеек, а вот курс "зеленого" по сравнению с четвергом не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро прибавил в цене 3 копейки по сравнению с четвергом, покупали его по 30,54 гривны (в прошлую пятницу – по 30,14 гривны), а продавали – по 31,04 гривны (неделю назад – 30,66 гривны).

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Доллар, как и в четверг, покупали по 25,95 гривны, а продавали – по 26,18 гривны.

По курсу валют от НБУ 8 июня доллар стоил 26,17 грн – на 1 копейку дороже, чем в четверг. Евро же подорожал на 19 копеек и стоил 30,97 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 года (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн / евро.

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Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Гривна евро Курсы валют Валюта
Источник: 24 канал
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