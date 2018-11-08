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      Наличный курс валют 8 ноября: гривна стабильна

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      Наличный курс валют 8 ноября в Украине
      Наличный курс валют 8 ноября в Украине / novyny.online.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 8 ноября на наличном рынке сохраняет стабильность. Доллар не изменился в цене, а евро подешевел на несколько копеек.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 31,77 грн (на две копейки дешевле, чем в среду), а продавали по 32,20 грн (-3 копейки).

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      Курс доллара не изменился: его покупали по 27,84 грн, а продавали по 28,09 грн.

      По курсу валют от НБУ 8 ноября доллар подешевел на 6 копеек и стоил 27,89 грн. Евро же вырос в цене на 10 копеек – до отметки 32,04 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара помаленьку приближается к показателю начала года.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Валюта евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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