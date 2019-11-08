21:22
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Наличный курс валют 8 ноября: гривна еще больше укрепилась накануне выходных

      110 Читати новину українською
      Наличный курс валют 08.11.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 8 ноября в Украине / cnbc.com

      Курс гривны относительно евро 8 ноября на наличном рынке вырос на 12 копеек, а к доллару – на 5 копеек.

      Доллар в пятницу покупали за 24,38 гривны (на 5 копеек дешевле, чем в четверг), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 24,63 гривны (-5 копеек).

      Актуально: Правительство обещает удешевление некоторых товаров и услуг: детали

      Евро в пятницу подешевел сразу на 12 копеек – покупали за 26,86 гривны, а продавали по 27,28 гривны.

      Согласно курсу валют НБУ 8 ноября доллар подешевел на 13 копеек и стоил 24,52 гривны. Евро потерял в цене 18 копеек и стоил 27,16 гривны

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Важно: Всемирный банк купит часть государственного "Укргазбанка"

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      День украинской письменности и языка в Украине: дата и история праздника
      сегодня
      464
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію
      сегодня , 21:00 Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію
      Ілля Кротенко 125
      Разведение войск: готова ли Россия освободить Донбасс
      сегодня , 20:01 Разведение войск: готова ли Россия освободить Донбасс
      Євгенія Мазур 427
      Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      31 октября , 10:32 Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      82
      Майкл Блумберг планирует идти в президенты США: что о нем известно
      сегодня , 19:45 Майкл Блумберг планирует идти в президенты США: что о нем известно
      Ірина Кошанська 28
      О полезном лоббизме и банкротстве по-новому – в интервью с замминистра юстиции
      сегодня , 19:00 О полезном лоббизме и банкротстве по-новому – в интервью с замминистра юстиции
      Ірина Поліщук 56
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук