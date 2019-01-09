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      Наличный курс валют 9 января: гривна резко подешевела

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      Наличный курс валют на сегодня 09.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 9 января в Украине / aif.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 9 января на наличном рынке существенно снизился.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в среду покупали по 31,73 грн (на 22 копейки дороже, чем во вторник), а продавали по 32,31 грн (+16 копеек).

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      Доллар 9 января покупали по 27,92 грн, что на 14 копеек дороже, чем накануне, а продавали по 28,23 грн (+10 копеек).

      По курсу валют от НБУ 9 января доллар прибавил в цене 32 копейки, преодолев отметку в 28 гривен, и стоил 28,02 грн. Евро подорожал аж на 46 копеек – до отметки 32,06 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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