Наличный курс валют на 9 марта: насколько подорожали евро и доллар

Курс гривны относительно евро и доллара 9 марта на наличном рынке после падения цен на нефть в мире несколько упал.

Так, купить доллар 9 марта можно было за 24,70 гривны (+5 копеек по сравнению с предыдущим днем – 8 марта), продавали его по 25,17 гривен (+4 копейки). Об этом свидетельствуют данные minfin.com.

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В свою очередь, евро покупали за 27,65 гривен (+3 копейки), а продавали по 28,5 гривен (+1 копейка).

По данным finance.ua, котировки гривни к доллару составляют 25-24, 95 гривны. Евро покупают по 28,10 гривен, продают по 28,05 гривен.

Как менялся курс валют в течение 2019 года

На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше в середине января – 28,33 гривен. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривен/евро.

Безусловным фактором, который будет влиять на гривну в дальнейшем, станут валютные облигации, по которым Украина будет иметь выплаты через год. Но, как рассказал в комментарии 24 канала экономист Андриан Прокоп, это не имеет отношения к ситуации с нефтью. То есть это может усугубить ситуацию с валютой лишь в том случае, когда начнется падение экспорта.

Тем временем в России: После падения цен на нефть на 30% курс российского рубля резко обвалился. Если накануне выходных курс был установлен на отметке 68 рублей за один доллар, то по состоянию на утро 9 марта доллар поднялся до 73,04 рублей.