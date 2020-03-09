19:35
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Наличный курс валют на 9 марта: насколько подорожали евро и доллар

      - Читати новину українською

      Курс гривны относительно евро и доллара 9 марта на наличном рынке после падения цен на нефть в мире несколько упал.

      Так, купить доллар 9 марта можно было за 24,70 гривны (+5 копеек по сравнению с предыдущим днем – 8 марта), продавали его по 25,17 гривен (+4 копейки). Об этом свидетельствуют данные minfin.com.

      Актуально: Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин

      В свою очередь, евро покупали за 27,65 гривен (+3 копейки), а продавали по 28,5 гривен (+1 копейка).

      По данным finance.ua, котировки гривни к доллару составляют 25-24, 95 гривны. Евро покупают по 28,10 гривен, продают по 28,05 гривен.

      Как менялся курс валют в течение 2019 года

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше в середине января – 28,33 гривен. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривен. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривен/евро.

      Безусловным фактором, который будет влиять на гривну в дальнейшем, станут валютные облигации, по которым Украина будет иметь выплаты через год. Но, как рассказал в комментарии 24 канала экономист Андриан Прокоп, это не имеет отношения к ситуации с нефтью. То есть это может усугубить ситуацию с валютой лишь в том случае, когда начнется падение экспорта.

      Тем временем в России: После падения цен на нефть на 30% курс российского рубля резко обвалился. Если накануне выходных курс был установлен на отметке 68 рублей за один доллар, то по состоянию на утро 9 марта доллар поднялся до 73,04 рублей.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: в Черновцах новое подозрение
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      сегодня , 17:44 Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: причины и вероятные последствия кризиса
      Емал Набі
      сегодня , 16:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      сегодня , 13:05 Воскрешение Кобзаря, или дивный новый мир
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 12:39 Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения
      Настя Сукач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук