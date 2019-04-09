Наличный курс валют 9 апреля: гривна впервые в апреле начала дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 9 апреля на наличном рынке после длительного укрепления вновь начал снижаться – так, евро подорожал сразу на 9 копеек.

Евро 9 апреля подорожал сразу на 9 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 29,94 гривны, а продавали – по 30,39 гривны.

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Доллар во вторник прибавил в цене 3 копейки – покупали его по 26,65 гривни, а продавали – по 26,93 гривны.

По курсу валют от НБУ 9 апреля доллар подешевел на 12 копеек и стоил 26,64 грн. Евро упал на 10 копеек – до отметки 29,96 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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