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      Наличный курс валют 9 августа: гривна закончила неделю ростом

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 9 августа 2019
      Наличный курс валют 9 августа в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 9 августа на наличном рынке укрепился еще на несколько копеек.

      Доллар в пятницу покупали за 25,12 гривны (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали доллар по 25,45 гривны (-5 копеек по сравнению с предыдущим днем).

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро 9 августа покупали за 28,06 гривны (-9 копеек), а продавали – по 28,52 гривны (-8 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 9 августа доллар подешевел на 10 копеек и стоил 25,32 грн. Евро потерял 15 копеек и стоил 28,33 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Актуально: "Иностранцы скупят все наши земли": Фурса развеял миф об отмене моратория

       

      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта
      Источник: 24 канал
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