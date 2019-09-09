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      Наличный курс валют 9 сентября: мировые валюты продолжают дешеветь

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 9 сентября 2019
      Наличный курс валют 9 сентября в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 9 сентября на наличном рынке после незначительного падения в начале предыдущей недели снова начал расти.

      Доллар в понедельник покупали за 24,90 грн (-9 копеек по сравнению с пятницей), а продавали по 25,17 грн (-8 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали за 27,38 грн (-12 копеек), а продавали по 27,80 грн (-11 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 9 сентября доллар подешевел на 22 копейки и стоил 25,09 грн. Евро потерял в цене 33 копейки и стоил 27,66 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задача Нацбанка – достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
      сегодня
      30902
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Евро
      Источник: 24 канал
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