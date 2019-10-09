21:39
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Наличный курс валют 9 октября: гривна дорожает второй день подряд

      159 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 09.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 9 октября в Украине / pixabay.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 9 октября на наличном рынке вновь укрепился – в среднем на 3-5 копеек.

      Доллар покупали по 24,68 грн, (на 3 копеек дешевле, чем во вторник), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,04 (-5 копеек).

      Актуально: Что происходит с долларом: объяснение эксперта

      Евро во вторник покупали за 26,99 грн (-5 копеек), а продавали по 27,49 грн (-6 копеек).

      По курсу валют от НБУ 8 октября доллар подорожал на 26 копеек и стоил 24,87 грн. Евро прибавил в цене 32 копейки и стоил 27,34 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Схожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Никаких компромиссов: две красные линии в переговорах между Украиной и МВФ

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Почему болит голова и тошнит одновременно
      сегодня
      36544
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      сегодня , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 12
      Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
      сегодня , 21:02 Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
      Альона Захарова 23
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      167
      Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского
      сегодня , 20:30 Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского
      Світлана Попова 246
      Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      сегодня , 19:02 Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      283
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук