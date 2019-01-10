Наличный курс валют 10 января: евро резко подскочил

Курс гривны относительно евро и доллара 10 января на наличном рынке продолжает падать. При этом по отношению к евро гривна потеряла более 30 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 32,06 грн, а продавали по 32,65 грн (на 33 копейки дороже, чем в среду).

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар покупали по 28,04 грн (+12 копеек), а продавали по 28,33 грн (+10 копеек).

По курсу валют от НБУ 10 января доллар прибавил в цене 10 копеек и стоил 28,12 грн. Евро подорожал на 16 копеек – до отметки 32,21 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Изменения на рынке услуг обмена валют: важная информация от Нацбанка