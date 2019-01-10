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      Наличный курс валют 10 января: евро резко подскочил

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      Наличный курс валют на сегодня 10.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 10 января в Украине / politeka.net

      Курс гривны относительно евро и доллара 10 января на наличном рынке продолжает падать. При этом по отношению к евро гривна потеряла более 30 копеек.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 32,06 грн, а продавали по 32,65 грн (на 33 копейки дороже, чем в среду).

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      Доллар покупали по 28,04 грн (+12 копеек), а продавали по 28,33 грн (+10 копеек).

      По курсу валют от НБУ 10 января доллар прибавил в цене 10 копеек и стоил 28,12 грн. Евро подорожал на 16 копеек – до отметки 32,21 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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