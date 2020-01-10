Наличный курс валют 10 января: доллар снова начал дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 10 января на наличном рынке после того, как предыдущего дня несколько снизился, вернул утраченные позиции и вырос на несколько копеек.

Доллар в пятницу покупали по 23,84 гривны, что на 5 копеек дешевле, чем в четверг, 9 января. Продавали американскую валюту по 24,18 гривны (-13 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Прогноз: Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине

Евро покупали по 26,32 гривны (на 6 копеек дешевле по сравнению с четвергом), а продавали по 26,83 гривны (-12 копеек).

По курсу валют от НБУ 10 января доллар подорожал на 28 копеек по сравнению с четвергом. Американская валюта выросла до 24,11 гривны. Евро прибавил в цене 30 копеек и стоил 26,79 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал на наличном рынке, и к началу марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась.Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

Следует знать: Рекордное уменьшение инфляции: как менялись цены на товары и услуги в 2019 году

Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала