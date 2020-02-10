Наличный курс валют 10 февраля: гривна продолжает укрепляться

Курс гривны относительно евро и доллара 10 февраля на наличном рынке прибавил в цене еще несколько копеек. Так, европейскую валюту снова продают за 27 гривен.

Доллар в понедельник снова подешевел – покупали его за 24,36 гривны (-2 копейки по сравнению с пятницей), а продавали по 24,59 гривны (-4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в понедельник покупали по 26,63 гривны (-3 копейки), а продавали по 27 гривен (-10 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 10 февраля такой:

доллар – 24,40 гривны (покупка) и 24,50 гривны (продажа);

евро – 26,80 гривны (покупка) и 26,92 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 10 февраля доллар подешевел на 3 копейки, его цена снизилась до 24,54 гривны. Евро потерял в цене чуть более 10 копеек, и стоил 26,90 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала