20:26
10 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Наличный курс валют 10 февраля: гривна продолжает укрепляться

      75 Читати новину українською
      Наличный курс валют 10 февраля в Украине / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      Курс гривны относительно евро и доллара 10 февраля на наличном рынке прибавил в цене еще несколько копеек. Так, европейскую валюту снова продают за 27 гривен.

      Доллар в понедельник снова подешевел – покупали его за 24,36 гривны (-2 копейки по сравнению с пятницей), а продавали по 24,59 гривны (-4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Стоит знать: Правительство готовит проект государственного бюджета на 3 года

      Евро в понедельник покупали по 26,63 гривны (-3 копейки), а продавали по 27 гривен (-10 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 10 февраля такой:

      • доллар – 24,40 гривны (покупка) и 24,50 гривны (продажа);
      • евро – 26,80 гривны (покупка) и 26,92 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 10 февраля доллар подешевел на 3 копейки, его цена снизилась до 24,54 гривны. Евро потерял в цене чуть более 10 копеек, и стоил 26,90 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально: В "Нафтогазе" обещают существенное удешевление газа летом

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      47440
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:21 Реальность и "Паразиты": как на самом деле живут в Южной Корее
      Анатолій Максимов 9
      сегодня , 18:22 Есть ли конфликт: эксперт объяснил специфику отношений Разумкова и Зеленского
      Ярослав Голобородько 294
      сегодня , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      Рузана Ємельянова 98
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 543
      сегодня , 18:00 Борьба между Коломойским и Зеленским: почему олигарх хотел устранить Гончарука
      Сергій Лещенко 396
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук