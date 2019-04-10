Наличный курс валют 10 апреля: гривна продолжает дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 10 апреля на наличном рынке второй день подряд снижается – в среднем мировые валюты покупали на 6 копеек дороже, чем день назад.

Евро продолжил дорожать, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его 10 апреля по 30 гривен ровно (+6 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 30,43 гривны (+4 копейки).

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Доллар в среду покупали по 20,71 гривны (на 6 копеек дороже, чем день назад), а продавали – по 26,97 гривны (+4 копейки).

По курсу валют от НБУ 10 апреля доллар подорожал на 5 копеек и стоил 26,69 грн. Евро прибавил в цене 14 копеек – до отметки 30,10 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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