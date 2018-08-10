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Наличный курс валют 10 августа: доллар существенно добавил, евро ощутимо подешевел

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Наличный курс валют 10 августа в Украине
Наличный курс валют 10 августа в Украине / news.torfx.com

Курс гривны относительно евро и доллара 10 августа на наличном рынке вел себя по-разному – так, американская валюта прибавила в цене в последний рабочий день недели сразу 11 копеек, а вот европейская – подешевела на 13 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 10 августа покупали по 31,07 гривны (-13 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 31,66 гривны (-8 копеек).

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Доллар в пятницу покупали по 27,13 гривны (+11 копеек по сравнению с четвергом), а продавали – по 27,45 гривны (+12 копеек).

По курсу валют от НБУ 10 августа доллар прибавил в цене 15 копеек и стоил 27,11 грн. Евро подорожал на 19 копеек – до 31,43 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
Источник: 24 канал
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