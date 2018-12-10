Наличный курс валют на сегодня 10.12.2018: курс доллара и евро

Курс гривны относительно евро и доллара 10 декабря на наличном рынке менялся по разному – европейская валюта незначительно подорожала, а американская наоборот, продолжила дешеветь, вернувшись к показателям конца ноября, накануне голосования в парламенте по введению военного положения.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник подорожал на 7 копеек в уравнении с пятницей - покупали его по 31,57 гривны, а продавали по 32,02 гривны.

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Доллар подешевел в начале недели еще на 2 копейки – покупали его по 27,78 гривни, а продавали – по 28,02 гривны.

Что касается курса валют от НБУ 10 декабря, доллар подешевел на 5 копеек и стоил 27,82 грн. Евро же потерял в цене лишь 1 копейку, опустившись до отметки 31,63 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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