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      Наличный курс валют 10 декабря: доллар вернулся к "довоенным" показателям

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      Наличный курс валют на сегодня 10.12.2018: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 10 декабря в Украине / pixabay.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 10 декабря на наличном рынке менялся по разному – европейская валюта незначительно подорожала, а американская наоборот, продолжила дешеветь, вернувшись к показателям конца ноября, накануне голосования в парламенте по введению военного положения.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в понедельник подорожал на 7 копеек в уравнении с пятницей - покупали его по 31,57 гривны, а продавали по 32,02 гривны.

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      Доллар подешевел в начале недели еще на 2 копейки – покупали его по 27,78 гривни, а продавали – по 28,02 гривны.

      Что касается курса валют от НБУ 10 декабря, доллар подешевел на 5 копеек и стоил 27,82 грн. Евро же потерял в цене лишь 1 копейку, опустившись до отметки 31,63 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Валюта евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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